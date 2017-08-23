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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2017 г.Чистая прибыль "Сбербанка" за II квартал 2017 г...
вчера 11:27

Чистая прибыль "Сбербанка" за II квартал 2017 года составила 185.6 млрд рублей
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Сбербанка" за II квартал 2017 года составила 185.6 млрд рублей. об этом сообщает пресс-служба банка.

"Во II квартале 2017 высокий показатель рентабельности капитала на уровне 24.8% стал результатом благоприятных трендов, включая ускорение роста кредитного портфеля, устойчивость маржи, рост комиссионных доходов и повышение эффективности. Это позволило увеличить прибыль на обыкновенную акцию на 33.5% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат 2-го квартала 2017 обеспечивает адекватный уровень капитала для дальнейшего роста, даже с учетом выплаты существенных дивидендов и предстоящих регуляторных изменений, которые повлияют на уровни достаточности капитала", - отметил Александр Морозов, заместитель председателя правления, финансовый директор банка.

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