Главные темы дня на рынках Европы: ожидания симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, повышение дивидендов Antofagasta, ослабление евро и британского фунта

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы во вторник растут в преддверии открывающегося в четверг в американском городе Джексон-Хоул ежегодного симпозиума ФРС США, куда приглашены представители мировых центральных банков. На пятницу запланированы выступления главы ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги. Однако эксперты не ждут от них каких-либо значимых заявлений о перспективах монетарной политики.

К 15:45 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.7% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.85%, германского DAX – на 1.1%, французского CAC-40 – на 0.8%.

Среди лидеров роста во вторник оказались акции сектора базовых материалов, поддержанные повышением цен на рынке металлов. В частности, стоимость меди достигла пикового уровня за три года, в то время как цены на цинк приблизились к десятилетним максимумам. Индекс Stoxx Europe 600 Basic Resources вырос почти на 2%.

Акции горнодобывающей компании BHP Billiton подорожали на 3.5% после её сообщения о намерении продать операционное подразделение в США, занимающееся проектами по добыче нефти и газа.

Акции конкурента BHP - компании Antofagasta прибавляют 2.6% после её сообщения о существенном росте прибыли и доходов по итогам первого полугодия, что стало одной из причин повышения дивидендов до 10.3 цента на одну акцию с 3.1 цента годом ранее.

Капитализация второй по величине в Великобритании домостроительной компании Persimmon увеличилась на 1.2% после выхода данных о 30%-ном росте прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем компания предупредила, что придерживается осторожного подхода к вопросу покупки новых земель для строительства, учитывая сохраняющуюся неопределённость вокруг Brexit.

Акции британской финансовой компании Provident Financial упали почти на 70% после сообщений об отставке её исполнительного директора Питера Крука, а также заявления о невозможности выплаты дивидендов в этом году в связи с ожидаемым в III квартале убытком от 80 млн до 120 млн фунтов стерлингов.

Опубликованные сегодня макроэкономические данные еврозоны оказали некоторое давление на евро. Пара EUR/USD к текущему моменту опустилась к отметке 1.1758 в сравнении с 1.1817 в понедельник вечером, реагируя в том числе на отчёт института ZEW, свидетельствующий о снижении индекса деловых ожиданий в Германии в августе до 10.0 пунктов против 17.5 в июле. По мнению аналитиков, снижение индекса связано с ослаблением деловой активности в период летних отпусков в Европе, а также в преддверии намеченных на сентябрь парламентских выборов в Германии.

Позднее на этой неделе выйдут предварительные данные за август индексов деловой активности в сфере услуг и производственном секторе Германии (среда), индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (пятница), а также финальные данные ВВП Германии за II квартал (пятница).

Правительство Великобритании сегодня сообщило о первом за 15 лет профиците госбюджета в июле, составившем 0.8 млрд фунтов стерлингов. Однако эти данные не повлияли на динамику британского фунта, подешевевшего в паре с долларом США на 0.6% до 1.2820.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.