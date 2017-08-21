Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 августа

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июль;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июль;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август.