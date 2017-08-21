Банк России отозвал лицензию у банка "Северо-Восточный альянс"

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЦБ РФ отозвал лицензию с 21 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (г. Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, банк занимал 250 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.

В соответствии с приказом Банка России в АКБ "СВА" (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"АКБ "СВА" (АО) оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и реальная угроза интересам его кредиторов", - говорится в сообщении.