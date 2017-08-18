Sberbank CIB предоставил компании "Европлан" кредит в размере 10 млрд рублей

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Sberbank CIB открыл АО "Лизинговая компания "Европлан" кредитную линию в размере 10 млрд рублей сроком на 4 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кредитные средства предназначены для финансирования лизинговых операций, а также рефинансирования облигационных займов и обязательств перед другими банками.

"Лизинговая компания "Европлан" является ключевым клиентом "Сбербанка" на российском рынке автолизинга. Данная сделка лишний раз подтверждает взаимовыгодность и долгосрочный характер сложившихся отношений с крупнейшим игроком рынка» – прокомментировала Старший управляющий директор – начальник Управления финансовых институтов Департамента крупнейших клиентов "Сбербанка" Ольга Клячко.

"Главными факторами выбора финансового партнера для нас по-прежнему являются выгодные условия кредитования и многолетний опыт сотрудничества. Это уже шестая кредитная линия, открытая ПАО "Сбербанк России" для компании "Европлан". Кредитный лимит в текущем году составляет 10 млрд рублей. Мы высоко ценим доверие к независимому лизингодателю в сегменте малого и среднего бизнеса. Стабильное финансирование от крупнейшего российского банка обеспечит нам дополнительные возможности для заключения новых лизинговых сделок и помощи в развитии бизнеса наших клиентов", — комментирует Александр Михайлов, генеральный директор АО "ЛК "Европлан".