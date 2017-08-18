АФК "Система" попросила суд отложить рассмотрение иска "Роснефти" на месяц

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АФК "Система" попросила Арбитражный суд Башкирии отложить разбирательство по иску "Роснефти" на 170.6 миллиарда рублей на месяц для возможного мирного урегулирования спора и изучения новых доказательств истца. Об это сообщает РИА "Новости".

"Уважаемый суд, мы благодарны Вам за Ваши попытки предоставить возможность сторонам к мирному урегулированию (спора). Мы просим суд предоставить время для этого, просим предоставить для этого месяц", — сказал юрист "Системы".

Агентство напоминает, что на предыдущем заседании 11 августа суд обязал стороны представить дополнительные документы.