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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2017 г.АФК "Система" попросила суд отложить рассмотрен...
сегодня 10:03

АФК "Система" попросила суд отложить рассмотрение иска "Роснефти" на месяц

Эмитенты:   Роснефть  |  Система АФК

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АФК "Система" попросила Арбитражный суд Башкирии отложить разбирательство по иску "Роснефти" на 170.6 миллиарда рублей на месяц для возможного мирного урегулирования спора и изучения новых доказательств истца. Об это сообщает РИА "Новости".

"Уважаемый суд, мы благодарны Вам за Ваши попытки предоставить возможность сторонам к мирному урегулированию (спора). Мы просим суд предоставить время для этого, просим предоставить для этого месяц", — сказал юрист "Системы".

Агентство напоминает, что на предыдущем заседании 11 августа суд обязал стороны представить дополнительные документы.

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