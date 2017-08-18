Курс доллара 59.2490   Курс евро 69.6531  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 августа

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;

17:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август;

17:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.

Другие новости

сегодня
10:10
ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ РФ В 2017 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ДО 800 МЛН ТОНН - СОКОЛОВ
сегодня
10:10
Индекс цен производителей (PPI) Германии в июле увеличился на 0.2%
сегодня
10:03
АФК "Система" попросила суд отложить рассмотрение иска "Роснефти" на месяц
сегодня
09:55
"Система" просит на месяц отложить слушания иска "Роснефти" для возможной мировой
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 августа
сегодня
09:29
Новый банк развития БРИКС открыл региональный офис в Йоханнесбурге
сегодня
08:15
Убыток Lenovo за I квартал 2017-18 фингода составил $72 млн против прибыли годом ранее
сегодня
08:00
ПРОГНОЗ - Индекс потребительских настроений в США в августе вырос до 94 пунктов
сегодня
07:00
ПОВТОР - АНОНС: Делегация РФ во главе с Новаком примет участие в выставке в турецком Измире
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»