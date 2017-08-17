Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 августа

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;

17:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август;

17:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.