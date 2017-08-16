"Альфа банк" опроверг информацию о нестабильном положении банка "Открытие", "Бинбанка", "Промсвязьбанка" и "МКБ"

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Альфа банк" заявил, что информация о нестабильном положении ряда российских банков не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

Ранее "Ведомости" написали, что УК "Альфа Капитал" предупредила своих клиентов о проблемах в "Открытии", "Бинбанке", "Промсвязьбанке" и "МКБ".

"Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании "Альфа Капитал", является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности", — говорится в комментарии банка.

"Бинбанк" также опроверг эту информацию, назвав ее "безответственными и необоснованными заявлениями аналитиков, либо попыткой вести недобросовестную конкуренцию".