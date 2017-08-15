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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

11:00 мск: ВВП Италии за II квартал, предварительно;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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