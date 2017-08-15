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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2017 г.Объём розничных продаж в США в июле увеличился ...
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в июле увеличился на 0.6%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле увеличился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В июне объём розничных продаж увеличился на 0.3% (пересмотрено с (-0.2%).

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июле увеличился на 0.5% после роста на 0.1% в июне (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.3%.

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