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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2017 г."Яндекс.Такси" и Uber планируют страховать жизн...
сегодня 10:28

"Яндекс.Такси" и Uber планируют страховать жизни и здоровье пассажиров на время поездки

Эмитенты:   Яндекс

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Яндекс.Такси" и Uber ведут переговоры об организации страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы компаний.

Детали переговоров и влияние на стоимость услуг компании пока не комментируют.

"В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3.725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59.3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36.6% — Uber, а 4.1% — сотрудникам", - напоминает агентство.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.

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