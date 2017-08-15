"Яндекс.Такси" и Uber планируют страховать жизни и здоровье пассажиров на время поездки

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Яндекс.Такси" и Uber ведут переговоры об организации страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы компаний.

Детали переговоров и влияние на стоимость услуг компании пока не комментируют.

"В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3.725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59.3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36.6% — Uber, а 4.1% — сотрудникам", - напоминает агентство.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.