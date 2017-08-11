Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 0.1%, почасовая зарплата увеличилась на 0.2%

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после сохранения неизменным месяцем ранее.

Годовая потребительская инфляция в июле выросла на 1.7% в сравнении с +1.6% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция выросла на 1.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле увеличилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почасовая зарплата выросла на 0.7%.