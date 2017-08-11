"Лаборатория Касперского" отозвала из ЕК жалобу на Microsoft

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Лаборатория Касперского" отозвала жалобу на Microsoft из Еврокомиссии. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.

По данным агентства, в среду Microsoft аявил в своем блоге о том, что "нашел общий язык" с "Лабораторией Касперского" по жалобам, поданным в России и Европе. "Лаборатория Касперского" также подтвердила, что все пункты ее обращения в ФАС касательно недобросовестной конкуренции были удовлетворены.

Агентство напоминает, что в начале июня "Лаборатория Касперского" подала жалобу в Еврокомиссию и FCA по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.