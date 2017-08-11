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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 августа

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июль;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

16:40 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

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