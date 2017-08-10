Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июль;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;
16:40 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
18:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.