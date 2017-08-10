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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1 тыс.

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 августа, выросло на 3 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 244 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 240 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 241 тыс., пересмотрено с 240 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.0 тыс. по сравнению с пересмотренным значением прошлой недели и составила 241.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 29 июля, сократилось на 16 тыс. и составило 1951 тыс. против 1967 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1968 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.5 тыс. до 1965.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 июля, сократилось на 35.2 тыс. и составило 1.97 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.14 млн человек.

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