Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.1%.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 1.9%, замедлив темпы повышения с +2.0% в июне.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 1.8% в сравнении с +1.9% в июне.