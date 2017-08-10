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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2017 г. Индекс цен производителей (PPI) США в июле с...
вчера 15:36

Индекс цен производителей (PPI) США в июле снизился на 0.1%

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.1%.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 1.9%, замедлив темпы повышения с +2.0% в июне.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 1.8% в сравнении с +1.9% в июне.

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