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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2017 г."Сбербанк" понизил процентные ставки и первонач...
вчера 12:30

"Сбербанк" понизил процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" понизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначального взноса по продукту "Приобретение готового жилья". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7.4-10%, на вторичном рынке 8.9-10%. Первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" теперь составляет 15%.

Это самое масштабное за все годы существования ипотеки в "Сбербанке" единовременное улучшение условий по продукту: диапазон изменения составит 0.6-2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.

"В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально выгодные за всю историю ипотеки в России, – отметил директор дивизиона "ДомКлик" "Сбербанка" Николай Васев. – Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жильё на максимально выгодных условиях".

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