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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2017 г.ЦБ назначил временную администрацию в "Генбанк"
сегодня 10:26

ЦБ назначил временную администрацию в "Генбанк"
Эмитенты:   Собинбанк  |  Центробанк РФ

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России назначил временную администрацию в АО "Генбанк" (г. Симферополь). Банк продолжит работу в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с АСВ в качестве инвестора будет приглашен АО "Собинбанк".

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - говорится в сообщении.

Напоминм, что "Генбанк" работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день банк является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями. Клиенты банка - различные коммерческие предприятия, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты, а также частные лица.

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