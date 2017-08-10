ЦБ назначил временную администрацию в "Генбанк"

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России назначил временную администрацию в АО "Генбанк" (г. Симферополь). Банк продолжит работу в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с АСВ в качестве инвестора будет приглашен АО "Собинбанк".

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - говорится в сообщении.

Напоминм, что "Генбанк" работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день банк является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями. Клиенты банка - различные коммерческие предприятия, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты, а также частные лица.