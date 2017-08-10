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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

00:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

00:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июль;

04:10 мск: Выступление главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июнь;

11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь;

11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июнь;

15:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июль;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль.

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