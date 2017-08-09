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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2017 г."Сбербанк" и "Яндекс" заключили соглашение о на...
сегодня 11:25

"Сбербанк" и "Яндекс" заключили соглашение о намерениях создать совместное предприятие

Эмитенты:   Сбербанк  |  Яндекс

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и "Яндекс" заключили соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка Яндекс.Маркета и получены необходимые регуляторные разрешения.

Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

"По условиям соглашения "Сбербанк" вкладывает в Яндекс.Маркет 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета", - говорится в сообщении.

Яндекс.Маркет продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым, который войдёт в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с ещё тремя представителями от "Яндекса" и тремя от "Сбербанка".

Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.

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