АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Крыловский"

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Межтопэнергобанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 16 августа 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 15 августа 2017 года на сайте АСВ, а также 16 августа 2017 года в "Российской газете".