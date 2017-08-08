Суд отказал АФК "Система" в просьбе отложить рассмотрение иска "Роснефти"

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Арбитражный суд Башкирии не стал откладывать рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170.6 миллиарда рублей. об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

Представитель АФК "Система" в начале слушаний во вторник попросил отложить заседание, так как третьи лица, не допущенные к процессу ранее, подали апелляции.

По данным агентства, ранее в процессе были поданы ходатайства третьих лиц об участии в деле: со стороны истца — от миноритария "Башнефти" Алексея Кислицына (ходатайство отклонено, возможность выступить в суде не предоставлена), со стороны ответчика — от миноритария "Башнефти" компании "Танн Кэпитал ГмбХ" (зарегистрирована в Германии; ходатайство отклонено, возможность выступить в суде не предоставлена).