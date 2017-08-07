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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2017 г.Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 7 месяцев...
вчера 10:42

Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 7 месяцев выросла на 35.6%
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 35.6% и составила 372.8 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

За июль 2017 года банк заработал 55.9 млрд руб. чистой прибыли. В июле корпоративным и розничным клиентам выдано кредитов более чем на 1.4 трлн руб.

"Второй месяц продолжается тренд ускорения темпов роста кредитного портфеля. За июнь-июль 2017 года банк выдал на 57% больше кредитов, чем за те же месяцы год назад. Дополнительный фактор роста прибыли банка – ускорение темпов роста чистого комиссионного дохода до 14.7% относительно 7 месяцев 2016 года", - отметил заместитель председателя правления "Сбербанка" А.В. Морозов.

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