Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;
04:30 мск: Объём промышленного производства в Германии за июнь;
10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;
10:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за июль;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август;
17:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за июль;
20:25 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
22:00 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.