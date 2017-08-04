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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

04:30 мск: Объём промышленного производства в Германии за июнь;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;

10:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за июль;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август;

17:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за июль;

20:25 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

22:00 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.

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