Курс доллара 60.7503   Курс евро 71.9527  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за июль;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль.

Другие новости

сегодня
10:09
Египет хочет привлечь туристов на свое побережье Средиземноморья - АТОР
сегодня
10:03
Нацбанк Украины не получал документы на покупку "дочки" Сбербанка от новых инвесторов
сегодня
09:55
ПРОГНОЗ - Рынок акций в начале дня не изменится, рубль продолжит коррекцию вверх
сегодня
09:36
"Роснефть" в I полугодии увеличила добычу жидких углеводородов на 12%
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 августа
сегодня
09:17
"Роснефть" и PDVSA подготовили ТЭО разработки трех газовых месторождений в Венесуэле
сегодня
09:02
РОСНЕФТЬ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛА СРЕДНЕСУТОЧНУЮ ДОБЫЧУ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 12%, ДО 4,59 МЛН БАРРЕЛЕЙ - КОМПАНИЯ
сегодня
08:57
Владелец "Онэксима" Прохоров стал владельцем 25% "Обуви России" - газета
сегодня
08:21
Нефть дешевеет на увеличении добычи в США
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»