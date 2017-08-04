Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;
04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;
11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за июль;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;
15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль.