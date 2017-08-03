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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 августа

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за июль;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль.

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