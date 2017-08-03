Британский фунт резко снизился после решения Банка Англии по ставке

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося сегодня заседания Комитет по монетарной политике Банка Англии принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном минимуме 0.25%.

В этот раз против общего решения проголосовали лишь двое, а не трое, членов Комитета, предложив повысить ставку до 0.50%. Сокращение числа «оппозиционеров» было связано с уходом из Комитета Кристин Форбс, которая призывала к ужесточению монетарной политики.

Несмотря на то, что решение Комитета совпало с прогнозом аналитиков, пара GBR/USD за несколько минут подешевела почти на 100 пунктов, достигнув 1.3140 в сравнении с уровнем 1.3240, зафиксированным до обнародования итогов заседания.

Одной из причин ослабления фунта стало ухудшение прогноза Банка Англии по приросту ВВП Великобритании – до 1.7% с 1.9% на 2017 год и до 1.6% с 1.7% на 2018 год. Вместе с тем прогноз по инфляции на 2018 год был повышен до 2.5% с 2.4%.

В ходе сопутствующей пресс-конференции глава Банка Англии Марк Карни заявил, что в ближайшие три года, возможно, потребуется «некоторое ужесточение» монетарной политики.