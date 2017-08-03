Крым полностью обеспечили IP-трафиком из материковой России

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы компании-оператора ООО "Миранда Медиа" Ивана Зимы, Крым и Севастополь полностью обеспечены IP-трафиком по каналам передачи данных из России. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Ранее часть провайдеров Крыма и Севастополя покупали часть трафика в Украине, сейчас после закрытия Украины они покупают трафик и каналы связи только у нас", — сказал Зима.

Он также отметил, что компания не планирует повышения тарифов на услуги связи. Го данным Ивана Зимы, еще несколько российских компаний собираются проложить на полуостров линии связи, таким образом, создав конкуренцию на рынке интернет-трафика в Крыму.