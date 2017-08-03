Курс доллара 60.5819   Курс евро 71.6866  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2017 г.Российский рынок: итоги 2 августа
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 2 августа

Эмитенты:   X5 Retail Group  |  Роснефть  |  Санкт Петербург Банк  |  Сбербанк

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Торговая сессия на российском рынке вчера завершилась в "зеленой" зоне. К закрытию рублевый индекс ММВБ прибавил 1.31%, дойдя до уровня 1,965.48 б.п., долларовый индекс РТС вырос на 0.71%, поднявшись до отметки в 1,021.42 б.п.

В фокусе вчерашнего дня – падение рубля. Пара евро/рубль превысила рубеж в 72 руб (впервые с сентября прошлого года). Вчера после закрытия российского рынка евро составляет 71.91 руб., доллар торгуется по 60.6 рубля.

Акции банков оказались в лидерах роста. "Обычка" "Сбербанка" вплотную подошла к сильному уровню сопротивления 170 рублей (рост на 2.16%).

ВТБ прибавил 2.76%, банк "Санкт-Петербург" - вырос на 2.52%.

Финансовую отчетность предоставил крупнейший продуктовый ритейлер России – X5 Retail Group. Чистая прибыль компании по МСФО во 2 квартале 2017 года увеличилась на 30.1%.

Сегодня из корпоративной отчетности нас ожидают финансовые результаты "Ростелекома", "Роснефти" и VEON по МСФО за 2 квартал 2017 года.

Другие новости

сегодня
10:02
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в июле сократился до 51.5 пунктов
сегодня
10:00
"Кузбасская топливная компания" в I полугодии увеличила добычу угля на 9%, до 6 млн тонн
сегодня
10:00
Финансовые результаты страховой компании AIG по итогам II квартала превзошли ожидания аналитиков
сегодня
10:00
ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ РУСГИДРО 42,7% ИРКУТСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ВЕДУТСЯ С РУСАЛОМ В РАМКАХ ВОПРОСА ОБ УЧАСТИИ РУСГИДРО В ТААЗЕ - ГЛАВА РУСГИДРО
сегодня
09:45
Российский рынок: итоги 2 августа
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 августа
сегодня
09:01
"Вымпелком" заплатит "Мегафону" 1,25 млрд руб за половину салонов "Евросети"
сегодня
08:20
Чистый убыток VEON по МСФО во II квартале составил $278 млн против прибыли годом ранее
сегодня
08:05
ПОВТОР - ОБОБЩЕНИЕ: Удар новых санкций США придется на нефть и газ, но экономика РФ выстоит
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»