Российский рынок: итоги 2 августа

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Торговая сессия на российском рынке вчера завершилась в "зеленой" зоне. К закрытию рублевый индекс ММВБ прибавил 1.31%, дойдя до уровня 1,965.48 б.п., долларовый индекс РТС вырос на 0.71%, поднявшись до отметки в 1,021.42 б.п.

В фокусе вчерашнего дня – падение рубля. Пара евро/рубль превысила рубеж в 72 руб (впервые с сентября прошлого года). Вчера после закрытия российского рынка евро составляет 71.91 руб., доллар торгуется по 60.6 рубля.

Акции банков оказались в лидерах роста. "Обычка" "Сбербанка" вплотную подошла к сильному уровню сопротивления 170 рублей (рост на 2.16%).

ВТБ прибавил 2.76%, банк "Санкт-Петербург" - вырос на 2.52%.

Финансовую отчетность предоставил крупнейший продуктовый ритейлер России – X5 Retail Group. Чистая прибыль компании по МСФО во 2 квартале 2017 года увеличилась на 30.1%.

Сегодня из корпоративной отчетности нас ожидают финансовые результаты "Ростелекома", "Роснефти" и VEON по МСФО за 2 квартал 2017 года.