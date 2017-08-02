Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.5 млн барр.

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократился на 1.5 млн барр. и составил 481.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.5 млн барр., составив 227.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.2 млн барр., составив 149.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing не изменились, сохранившись на уровне 55.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.78 млн барр., запасы бензина снизились на 4.83 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.56 млн барр.