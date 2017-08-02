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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2017 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на увеличение запасов

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 28 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.78 млн барр., запасы бензина снизились на 4.83 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.56 млн барр.

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