Квартальная прибыль корпорации Apple выросла

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Во вторник вечером после окончания регулярных торгов на NYSE компания представила результаты за III финансовый квартал, оказавшиеся лучше ожиданий аналитиков:

Чистая прибыль: 8.72 млрд долл или 1.67 долл на акцию в сравнении с 7.8 млрд долл на акцию или 1.42 долл на акцию годом ранее.

Прогноз по прибыли: 1.57 долл на акцию.

Доход: вырос до 45.41 млрд долл с 42.36 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Прогноз по доходу: 44.89 млрд долл

Число проданных в III квартале смартфонов iPhone: 41.03 млн штук.

Компания ожидает, что в IV финансовом квартале доход окажется в диапазоне 49-52 млрд долл (рыночный прогноз: 49.18 млрд долл).

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Apple подешевели на 3.7%.