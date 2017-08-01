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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;

02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июль;

08:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;

10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

10:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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