Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;
01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;
02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июль;
08:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;
10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;
10:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июнь;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.