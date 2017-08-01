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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2017 г.Суд взыскал с "Трансаэро" 288 млн рублей долга ...
вчера 12:05

Суд взыскал с "Трансаэро" 288 млн рублей долга по иску "Аэрофлота"
Эмитенты:   Аэрофлот  |  Сбербанк  |  Трансаэро

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Арбитражный суд Москвы по иску "Аэрофлота" решил взыскать с авиакомпании "Трансаэро", в которой идет процедура банкротства, более 288 миллионов рублей долга за авиатопливо. Об этом сообщает РИА "Новости" из зала суда.

"Аэрофлот" потребовал от ответчика выплатить задолженность по заключенному в сентябре 2015 года агентскому договору, в рамках которого осуществлялась заправка самолетов "Трансаэро" после того, как эта компания попала в кризисную ситуацию.По данным агентсва, услуги были оказаны на сумму около 2.1 миллиарда рублей. Кроме того, "Аэрофлот" требовал взыскать проценты и неустойки.

Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, однако до этого на заседании во вторник истец снизил сумму иска с первоначально заявленных 2.2 миллиарда рублей до 288 миллионов рублей.

Агентства напоминает, что авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составившие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление "Сбербанка" о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.

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