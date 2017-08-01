Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;
06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за июль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;
N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за июль.