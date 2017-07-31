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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2017 г.Около 12 млн пенсионеров пенсионеров получат пр...
сегодня 11:23

Около 12 млн пенсионеров пенсионеров получат прибавку в 200 рублей

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам замдиректора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова, прибавка в 200 рублей к пенсиям работающих пенсионеров после ежегодного перерасчета пенсий коснется около 12 миллионов человек. Об этом сообщает РИА "Новости" .

"У нас в стране, надо уточнить данные, но в принципе работает порядка 30% пенсионеров, то есть это в районе 12 миллионов человек. Соответственно это коснется вот в районе 12 миллионов человек", — сказал Назаров.

По словам Назарова, прибавка вызвана тем, что за весь прошлый год за работающих пенсионеров уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные баллы в зависимости от их заработной платы. Он также отметил, что в ближайшее время необходимо возвращаться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

"У них этой индексации нет уже несколько лет и в ближайшее время пока не предвидится. Дискуссионный вопрос, но скорее всего, я думаю, что к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам целесообразно обязательно вернуться, потому что тогда рано или поздно у них пенсии будут совсем маленькими, и это будет дестимулировать их работать в "белую", — пояснил Назаров.

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