Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9.00%

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.

Динамика инфляции. Инфляция остается вблизи целевого уровня. В июне произошло ее небольшое краткосрочное повышение до 4,4%, что было связано с динамикой цен на плодоовощную продукцию под влиянием неблагоприятных погодных условий. При этом сохраняется тенденция к формированию устойчиво низкой инфляции. Продолжилось замедление темпов роста цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции, а также снижение инфляции на рынке непродовольственных товаров и базовой инфляции. Сохраняется высокая однородность темпов роста цен по регионам и по потребительской корзине. Это отражается в увеличении доли товаров и услуг, цены на которые растут темпами около 4%. В этих условиях восстановление потребительского спроса и снижение его дезинфляционного влияния не создает существенных рисков. В ближайшие месяцы по мере поступления нового урожая продолжится сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Как и ожидалось, на фоне сезонного повышения цен на отдельные виды продовольственной продукции снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса временно приостановилось. На их динамике также могло отразиться традиционное повышение регулируемых цен и тарифов.

Ослабление рубля в июне-июле не оказало значимого влияния на годовую инфляцию и инфляционные ожидания с учетом существенного укрепления рубля с начала года. Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее устойчивое снижение инфляционных ожиданий.

Денежно-кредитные условия. Важную роль в формировании устойчиво низкой инфляции играют денежно-кредитные условия. Продолжается их подстройка к произошедшему снижению ключевой ставки. Процентные ставки по кредитам уменьшились, при этом их уровень поддерживает умеренный спрос на заемные средства. Банки продолжают придерживаться консервативной политики, смягчая ценовые и неценовые условия кредитования, прежде всего, для надежных заемщиков. Замедление роста депозитов населения в большей мере связано со снижением темпов роста денежного предложения под влиянием бюджетных операций, чем с уменьшением депозитных ставок. Банк России продолжит формировать такие денежно-кредитные условия, которые поддержат стимулы к сбережениям и обеспечат сбалансированный рост потребления, что ограничит инфляционные риски.

Экономическая активность. Продолжается восстановление экономической активности. Наблюдается усиление позитивных процессов в промышленности, растет грузооборот транспорта, началось восстановление в строительстве. Наряду с увеличением инвестиций и производства повысились темпы прироста расходов на потребление домашних хозяйств. В настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создает дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг. По итогам года ВВП вырастет на 1,3-1,8%.

Вместе с тем экономический рост приближается к потенциальному уровню. Одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований.

Инфляционные риски. Сохраняются краткосрочные инфляционные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания. Кроме того, негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков, а также колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.

Источники среднесрочных рисков не изменились. Во-первых, они связаны с дальнейшей динамикой цен на нефть, которые в условиях достигнутых договоренностей формируются на более низком уровне, чем ожидалось. Законодательное закрепление и реализация бюджетного правила будет содействовать снижению этих рисков. Во-вторых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. В-третьих, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению. В-четвертых, сохраняется чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике. В-пятых, возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции.

С учетом этих факторов потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня.

В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.