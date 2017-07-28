ЦБ отозвал лицензию банка "Югра"

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России с 28 июля отозвал лицензию ПАО Банк "Югра" (г. Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Деятельность банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом кредитная организация самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. АСВ, на которое приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование финансового положения банка. Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала).

По оценке АСВ осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание, что банк "Югра" не является системно значимой кредитной организацией.

В сложившихся обстоятельствах ЦБ на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.