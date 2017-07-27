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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Квартальная прибыль UPS увеличились на 9%
вчера 16:30

Квартальная прибыль UPS увеличились на 9%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания по доставке грузов и почты United Parcel Service Inc. (UPS) сообщила о росте прибыли во II квартале до 1.38 млрд долл или 1.58 долл на акцию против 1.43 долл на акцию годом ранее.

Выручка UPS увеличилась на 7.6% до 15.75 млрд долл в сравнении с 13.98 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.47 долл на акцию и доходы в размере 15.47 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов акции UPS подорожали на 1.2%.

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