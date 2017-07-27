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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла
вчера 16:15

Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV финансового до 2.22 млрд долл или 0.82 долл на акцию в сравнении с 1.95 млрд долл или 0.69 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.85 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 16.08 млрд долл по сравнению с 16.1 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.78 долл на акцию и доходы 16.02 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 2%.

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