Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли и выручки

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте чистой прибыли по результатам за II квартал 2017 года до 4.48 млрд долл или 1.07 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 831 млн долл или 0.17 долл на акцию годом ранее.

За исключением единоразовых статей баланса, скорректированная прибыль компании составила 0.96 долл на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков

Выручка Verizon выросла до 30.55 млрд долл по сравнению с 30.53 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 29.86 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 3%.