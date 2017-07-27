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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Группа "Сафмар" продала акции "М.Видео" по 405 ...
сегодня 11:03

Группа "Сафмар" продала акции "М.Видео" по 405 рублей за штуку
Эмитенты:   М.Видео

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Группа "Сафмар", владеющая через компанию Lagranolia Holdings Limited контрольным пакетом акций компании "М.Видео", продала около 44.33 млн обыкновенных акций компании (около 24.66% уставного капитала) по цене 405 рублей за акцию. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

В результате продажи доля участия группы "Сафмар" в уставном капитале компании уменьшится примерно до 57.68% уставного капитала компании. При этом "Сафмар" обязуется "с учетом определенных исключений" не продавать дополнительно акции "М.Видео" в течение 90 дней после продажи объявленных 24.66%.

Агентство напоминает, что ранее группа "Сафмар" выкупила у миноритариев "М.Видео" более 44 млн акций компании, что составляет 24.66% от уставного капитала, за 17.7 млрд руб

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