Группа "Сафмар" продала акции "М.Видео" по 405 рублей за штуку

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Группа "Сафмар", владеющая через компанию Lagranolia Holdings Limited контрольным пакетом акций компании "М.Видео", продала около 44.33 млн обыкновенных акций компании (около 24.66% уставного капитала) по цене 405 рублей за акцию. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

В результате продажи доля участия группы "Сафмар" в уставном капитале компании уменьшится примерно до 57.68% уставного капитала компании. При этом "Сафмар" обязуется "с учетом определенных исключений" не продавать дополнительно акции "М.Видео" в течение 90 дней после продажи объявленных 24.66%.

Агентство напоминает, что ранее группа "Сафмар" выкупила у миноритариев "М.Видео" более 44 млн акций компании, что составляет 24.66% от уставного капитала, за 17.7 млрд руб