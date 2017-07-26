Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 26 июля 2017 года.

Информация, полученная за период, прошедший после июньского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и что экономическая активность умеренно повысилась с начала года. Прирост рабочих мест был в среднем значительным с начала года, и уровень безработицы понизился. Расходы домохозяйств и инвестиции предпринимателей в основной капитал продолжили расширяться. Инфляция, измеряемая на 12-месячной основе, и индикатор инфляции, исключающий в расчетах цены на продукты питания и энергоносители, снизились и находятся немного ниже 2%. Рыночные индикаторы, оценивающие инфляционное уравновешивание, остаются низкими; индикаторы, основанные на исследованиях долгосрочных инфляционных ожиданий, в целом почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет по-прежнему полагает, что на фоне постепенной корректировки настроя монетарной политики экономическая активность будет расширяться умеренными темпами, условия на рынке труда в некоторой степени улучшатся дополнительно. Как ожидается, инфляция, измеряемая на 12-месячной основе, останется чуть ниже 2% в краткосрочной перспективе, но стабилизируется возле целевого уровня Комитета в 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными, но Комитет продолжит внимательно отслеживать развитие ситуации с инфляцией.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.00 - 1.25%. Настрой монетарной политики остаётся аккомодационным, тем самым поддерживая дальнейшее улучшение условий на рынке труда и устойчивое возвращение к 2%-ной инфляции.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации. Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое развитие ситуации с инфляцией относительно его симметричной инфляционной цели. Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким путём, который будет гарантировать постепенное увеличение ставки по федеральным фондам; ставка по федеральным фондам, вероятно, останется на некоторое время ниже тех уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономической перспективы, освещаемой поступающими данными.

Некоторое время Комитет будет придерживаться своей текущей политики по реинвестированию основных платежей по его вложениям в агентские долговые обязательства и агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, и по пролонгации сроков погашения казначейских облигаций в ходе аукциона. Комитет рассчитывает начать реализацию программы нормализации своего баланса в ближайшее время при условии, что развитие экономики будет широким, как и ожидалось; эта программа описана в июне 2017 года в Приложении к Принципам и планам нормализации политики Комитета.

Голосовавшие за решение Комитета по монетарной политике: Джанет Йеллен, председатель ФРС; Уильям Дадли, заместитель председателя ФРС; Лаэл Брэйнард; Чарльз Эванс; Стэнли Фишер; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; и Джером Пауэлл.