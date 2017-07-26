Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии от GfK за август;
09:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июль;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июнь;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за июль.