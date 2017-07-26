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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:41

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.2 млн барр.

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 июля, сократился на 7.2 млн барр. и составил 483.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.0 млн барр., составив 230.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.25 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.9 млн барр., составив 149.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.7 млн барр. и составили 55.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 10.2 млн барр., запасы бензина выросли на 1.93 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.11 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.57 млн барр.

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