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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2017 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенное снижение запасов

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 21 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.25 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 10.2 млн барр., запасы бензина выросли на 1.93 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.11 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.57 млн барр.

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