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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2017 г.Продажи новых домов в США в июне выросли на 0.8...
вчера 17:15

Продажи новых домов в США в июне выросли на 0.8% (расширенное сообщение)

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. домов в годовом исчислении.

В мае продажи новых домов составили 605 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 610 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 615 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2016 года продажи новых домов выросли на 9.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 55 тыс. новых домов против 57 тыс. в мае и 55 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 12 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 310.8 тыс. долл против 324.3 тыс. в мае и 309.5 тыс. в апреле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 379.5 тыс. долл против 381.4 тыс. в мае и 368.6 тыс. в апреле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 272 тыс. единиц против 269 тыс. в мае и 266 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.4 месяца против 5.3 в мае и 5.5 в апреле.

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